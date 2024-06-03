Окупанти виводять бюджетників прибирати вулиці

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники виводять бюджетників прибирати вулиці.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

“Працівники окупаційних адміністрацій, соціального захисту, вчителі, викладачі, студенти та представники інших бюджетних структур змушені прибирати вулиці “молодих республік”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що таким чином окупанти діють не тільки в час традиційних травневих суботників.

Зокрема, минулими вихідними окупаційна влада вивела на вулиці міст Луганської області щонайменше 54 тис. бюджетників. Вони прибирали стихійні звалища.

Окуповані росіянами міста потерпають від несанкціонованих смітників практично на кожній вулиці, оскільки через брак двірників та працівників ЖКГ нікому прибирати.

Саме за рахунок працівників ЖКГ окупанти “вирішують” проблему мобілізації до російської армії - двірники, кочегари, водії одними з перших були призвані до лав армії РФ.