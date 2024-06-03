Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Що говорять про нас наші діалекти
Що говорять про нас наші діалекти
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
​Винен! За що засудили Дональда Трампа і як це позначиться на його шансах знову стати президентом
​Винен! За що засудили Дональда Трампа і як це позначиться на його шансах знову стати президентом
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
У Києві попрощалися з медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою)
У Києві попрощалися з медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою)
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Зеленський: Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи країнам блокадою
Зеленський: Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи країнам блокадою
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти виводять бюджетників прибирати вулиці

Минулими вихідними окупаційна влада вивела на вулиці міст Луганщини щонайменше 54 тис. бюджетників.

Окупанти виводять бюджетників прибирати вулиці
Окупанти виводять бюджетників прибирати вулиці
Фото: ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники виводять бюджетників прибирати вулиці.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

“Працівники окупаційних адміністрацій, соціального захисту, вчителі, викладачі, студенти та представники інших бюджетних структур змушені прибирати вулиці “молодих республік”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що таким чином окупанти діють не тільки в час традиційних травневих суботників.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Зокрема, минулими вихідними окупаційна влада вивела на вулиці міст Луганської області щонайменше 54 тис. бюджетників. Вони прибирали стихійні звалища. 

Окуповані росіянами міста потерпають від несанкціонованих  смітників практично на кожній вулиці, оскільки через брак двірників та працівників ЖКГ нікому прибирати. 

Саме за рахунок працівників ЖКГ окупанти “вирішують” проблему мобілізації до російської армії - двірники, кочегари, водії одними з перших були призвані до лав армії РФ.

  • На ТОТ Херсонщини колаборанти змушують працівників бюджетної сфери здавати кров для поранених російських військових.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies