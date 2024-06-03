Ворог атакував дроном АЗС поблизу Кривого Рогу на Дніпропетровщині

Упродовж дня російська армія 16 разів атакувала Нікопольщину дронами-камікадзе і тричі вдарила з артилерії. Під ворожими ударами опинився і Кривий Ріг — там росіяни атакували АЗС.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під ворожими ударами опинилися Нікополь, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади.
"Пошкоджені інфраструктурний об’єкт, комунальне підприємство, гаражі, кілька авто, господарська споруда, парник. Побиті 10 сонячних панелей та газогін", — повідомив Лисак про наслідки.
Атакував ворог і Криворізький район, куди спрямував БпЛА. Пошкоджень зазнала АЗС.
На щастя загиблих і постраждалих немає.
- Російська армія вчора ввечері поцілила по Марганецькій громаді Нікопольського району Дніпропетровської області.