СБУ повідомила про підозру пропагандисту Рожину, який закликає знищити Харків

Блогер-колаборант Борис Рожин є автором виразу "ввічливі люди", яким називав окупаційні угруповання РФ, що захоплювали Крим у 2014 році.

СБУ повідомила про підозру пропагандисту Борису Рожину, який придумав словосполучення "ввічливі люди" яким називав окупаційні угруповання РФ, що захоплювали Крим у 2014 році. Наразі колаборант перебуває на території РФ і закликає знищити Харків.

Про це ідеться у повідомленні пресслужби СБУ.

"Служба безпеки задокументувала нові злочини блогера-колаборанта Бориса Рожина. Він є автором виразу "ввічливі люди", яким називав окупаційні угруповання рф, що захоплювали Крим у 2014 році. Наразі блогер є одним із ключових рупорів кремля, який публічно підтримує повномасштабну війну рф проти України та виправдовує воєнні злочини рашистів", — ідеться у повідомленні відомства.

Також Рожин закликає до повного знищення цивільної інфраструктури Харкова і виступає за продовження масованих ракетно-бомбових ударів по місту.

Антиукраїнський контент колаборант поширює під псевдонімом "Colonelcassad" через власні акаунти у соцмережах, із загальною аудиторією майже 1 млн користувачів.

За даними слідства, Рожин почав публічно підтримувати агресора ще під час захоплення Криму, де проживав та заробляв фрілансінгом. Згодом він очолив там окупаційне інтернет-видання «голос Севастополя», яке поширює кремлівські фейки про війну проти нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Рожину про підозру одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 436 (пропаганда війни).

У 2022 році слідчі СБУ повідомили Рожину про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Оскільки зловмисник переховується на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи, щоб його знайти і покарати.

У червні 2016 року в тимчасово окупованому Сімферополі відкрили пам'ятник "ввічливим людям".