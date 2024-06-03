Росія готує чергове ІПСО про "інсценування смерті" мирних жителів Херсона, – Прокудін

Росія поширює чергову інформаційно-психологічну операцію, що нібито у Херсоні планується провокація з інсценізації загибелі мирних жителів.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"росіяни поширюють чергове ІПСО про те, що ніби у Херсоні "планується провокація з інсценування загибелі мирних жителів", — пише Прокудін і наголосив, що саме російські окупанти уже півтора року нищать Херсон, калічать і вбивають місцевих жителів та бʼють по цивільних обʼєктах.

"Очевидно, що єдина загроза для містян — це російські військові. І саме від них зараз можна очікувати страшних провокацій", — додав він.

Прокудін закликав містян найближчим часом без гострої потреби не пересуватися вулицями й обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги.