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Росія готує чергове ІПСО про "інсценування смерті" мирних жителів Херсона, – Прокудін

Очільник Херсонської ОВА закликав жителів міста не пересуватися вулицями найближчим часом.

Росія готує чергове ІПСО про "інсценування смерті" мирних жителів Херсона, – Прокудін
Наслідки обстрілів Антонівки 7 листопада
Фото: Роман Мрочко

Росія поширює чергову інформаційно-психологічну операцію, що нібито у Херсоні планується провокація з інсценізації загибелі мирних жителів. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"росіяни поширюють чергове ІПСО про те, що ніби у Херсоні "планується провокація з інсценування загибелі мирних жителів", — пише Прокудін і наголосив, що саме російські окупанти уже півтора року нищать Херсон, калічать і вбивають місцевих жителів та бʼють по цивільних обʼєктах.

"Очевидно, що єдина загроза для містян — це російські військові. І саме від них зараз можна очікувати страшних провокацій", — додав він.

Прокудін закликав містян найближчим часом без гострої потреби не пересуватися вулицями й обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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