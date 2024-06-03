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Журналісти встановили особу злочинця, який знущався над українськими військовополоненими на Харківщині

Ним виявився молодший лейтенант Олексій Кіпрін. Він воював санітарним інструктором у неонацистській групі “Русичі” проти України, а після початку повномасштабного вторгнення приєднався до регулярних військ Росії. 

Журналісти встановили особу злочинця, який знущався над українськими військовополоненими на Харківщині
Праворуч молодший лейтенант Олексій Кіпрін, який знущався над українськими військовополоненими.
Фото: Телеграм-канал Андрія Цаплієнка

Військовим злочинцем, який знущався над українськими військовополоненими у Харківській області, виявився молодший лейтенант Олексій Кіпрін.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Кіпрін із позивним “Барс” є колишнім товаришем неонациста Олексія Мільчакова, командира підрозділу російської диверсійно-штурмової розвідувальної групі “Русич”. Він воював санітарним інструктором у “Русичі” проти України з 2014 року, а після початку повномасштабного вторгнення приєднався до регулярних військ Росії.

Чоловік здобув у війську країни-агресора офіцерське звання і дослужився до командира штурмової роти. Він нагороджений орденами мужності та Георгіївським хрестом IV ступеня.

Сім'я Кіпріна виховує двох малолітніх синів і проживає в місті Красноє Село біля Санкт-Петербургу.

Фото: Телеграм-канал Андрія Цаплієнка
Фото: Телеграм-канал Андрія Цаплієнка

  • Під час моніторингу соціальних мереж харківські прокурори виявили відео жорстокого поводження із полоненими захисниками на Харківському напрямку. На відео російські військові, серед іншого, б'ють українських військових та імітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених.
  • Росія неодноразово порушувала правила поводження з військовополоненими, зокрема страчувала їх. Лише за цю зиму Місія ООН зафіксувала 32 страти українських полонених. 
  • Росіяни умисно публікують відео убивств. Торік вони розстріляли беззбройного українського бійця Олександра Мацієвського. Росіяни вистрілили в чоловіка після його слів "Слава Україні!". Після нього росіяни страчували й інших захисників.
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