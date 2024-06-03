Журналісти встановили особу злочинця, який знущався над українськими військовополоненими на Харківщині

Ним виявився молодший лейтенант Олексій Кіпрін. Він воював санітарним інструктором у неонацистській групі “Русичі” проти України, а після початку повномасштабного вторгнення приєднався до регулярних військ Росії.

Праворуч молодший лейтенант Олексій Кіпрін, який знущався над українськими військовополоненими.

Військовим злочинцем, який знущався над українськими військовополоненими у Харківській області, виявився молодший лейтенант Олексій Кіпрін.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Кіпрін із позивним “Барс” є колишнім товаришем неонациста Олексія Мільчакова, командира підрозділу російської диверсійно-штурмової розвідувальної групі “Русич”. Він воював санітарним інструктором у “Русичі” проти України з 2014 року, а після початку повномасштабного вторгнення приєднався до регулярних військ Росії.

Чоловік здобув у війську країни-агресора офіцерське звання і дослужився до командира штурмової роти. Він нагороджений орденами мужності та Георгіївським хрестом IV ступеня.

Сім'я Кіпріна виховує двох малолітніх синів і проживає в місті Красноє Село біля Санкт-Петербургу.

Фото: Телеграм-канал Андрія Цаплієнка

Фото: Телеграм-канал Андрія Цаплієнка