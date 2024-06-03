Головне за ніч та ранок понеділка, 3 червня: удари по Зміївській громаді, ворожі штурми на Оріхівському напрямку

Понад 800 бойових зіткнень за тиждень , бої на Куп’янському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, закон про "іноагентів" у Грузії.

Тижнева кількість бойових зіткнень незначно зменшилася, але на деяких напрямках, зокрема південних, Росія атакувала активніше.

На Куп'янському напрямку росіяни проводили наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, Іванівка і північно-східніше Дружелюбівки Харківської області, а також Мясожарівки, Андріївки Луганської області – там захисники відбили 100 атак, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов.

На Покровському захисники відбили 228 атак окупантів у районі населених пунктів Калинове, Євгенівка, Новоолександрове, Сокіл, Уманське, Новоселівка Перша, Соловйове, Прогрес, Невельське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області.

Загалом за тиждень відбулося понад 800 бойових зіткнень, росіяни здійснили 26 ракетних ударів із застосуванням 98 ракет, 402 авіаудари, зокрема з застосуванням 509 КАБів, здійснили понад 27 000 обстрілів, зокрема близько 800 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Кількість атак за минулий тиждень порівняно з попереднім незначно зменшилася: їх було понад 860. Однак на Покровському напрямку кількість зіткнень зросла з 218 до 228, на Лиманському та Времівському їх побільшало на понад 20. На Оріхівському напрямку зростання атак найбільш різке: із п'яти до 30. Також побільшало атак на Придніпровському напрямку.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще близько 1270 військових та 47 артилерійських систем. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 03.06.24 орієнтовно склали близько 511130 одиниць.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російська армія в ніч на 3 червня завдала масованих ударів, щонайменше п'ятьох, по Зміївській громаді Харківщини. Загинув цивільний чоловік 1979 р.н. Ще двоє осіб поранені.

Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та поліція Харківської області.

Сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік 1979 року народження. Ще двоє людей – 42-річний чоловік та 35-річна жінка поранені.

Згодом у прокуратурі уточнили, що загиблий був внутрішньо переміщеною особою з Донецької області. Поранені співробітники бази відпочинку.

За попередніми даними, війська ворога вдарили по населеному пункту пʼятьма ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області Росії.

Харківська обласна прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Йдеться про жорстоке поводження із полоненими захисниками на Харківському напрямку. Прокурори під час моніторингу соцмереж виявили відповідне відео, повідомили в прокуратурі.

На відео російські військові б'ють українських військових та імітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених.

"Крім того, на відеоролику окупанти застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР", – додали в прокуратурі.

Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.

Причетних до знущань з українців шукають.

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі підписав закон "Про прозорість іноземного впливу", який є аналогом російського "про іноагентів".

Документ підписали в обхід президентського вето – Саломе Зурабішвілі відмовилася підписувати його, повідомив сайт "Грузія Online". Президентка ветувала його, але парламенту вдалося подолати вето під час голосування 28 травня.

Про закон та можливі наслідки набуття ним чинності – в новині.

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