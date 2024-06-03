"Україна визнає і Ізраїль, і Палестину", — Зеленський
"Україна визнає і Ізраїль, і Палестину", — Зеленський
Зеленський: Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи країнам блокадою
Зеленський: Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи країнам блокадою
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
Що говорять про нас наші діалекти
Що говорять про нас наші діалекти
У Києві попрощалися з медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою)
У Києві попрощалися з медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою)
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
ГоловнаСуспільствоВійна

Тижнева кількість бойових зіткнень незначно зменшилася, але на деяких напрямках Росія атакувала активніше

Різко зросла кількість атак на південних напрямках. 

Тижнева кількість бойових зіткнень незначно зменшилася, але на деяких напрямках Росія атакувала активніше
Військовослужбовці ЗСУ
Фото: Генштаб

Протягом тижня на Харківському напрямку росіяни здійснили 54 атаки у районі населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ. Захисники зупинили наступ ворога.

На Куп'янському напрямку росіяни проводили наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, Іванівка і північно-східніше Дружелюбівки Харківської області, а також Мясожарівки, Андріївки Луганської області – там захисники відбили 100 атак. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Лиманському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 47 атак російських загарбників у районах населених пунктів Серебрянське лісництво (не населений пункт, – авт.) Луганської області, Терни, Торське Донецької області", – повідомив речник.

На Сіверському напрямку протягом минулого тижня підрозділи Сил оборони України відбили 56 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Миколаївка, Виїмка, Спірне, Роздолівка Донецької області. 

На Краматорському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 63 атаки в районах населених пунктів Часів Яр, Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Торецькому напрямку минулого тижня російські окупанти здійснили безуспішну спробу прорвати оборону українських військ у районі Курдюмівки Донецької області.

На Покровському захисники відбили 228 атак окупантів у районі населених пунктів Калинове, Євгенівка, Новоолександрове, Сокіл, Уманське, Новоселівка Перша, Соловйове, Прогрес, Невельське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області. 

На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати окупантів у районі населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, де ворог 94 рази намагався прорвати оборону.

На Времівському захисники відбили 48 атак у районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області. 

На Оріхівському окупанти 30 разів атакували позиції українських військ у районах Роботиного, Новоданилівки та північно-західніше Вербового.

На Придніпровському росіяни намагаються витіснити українські підрозділи і здійснили 62 безуспішні атаки в районі населеного пункту Кринки.

Загалом за тиждень відбулося понад 800 бойових зіткнень, росіяни провели 26 ракетних ударів із застосуванням 98 ракети, 402 авіаудари, зокрема з застосуванням 509 КАБів, здійснили понад 27 000 обстрілів, зокрема близько 800 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

  • Кількість атак за минулий тиждень порівняно з попереднім незначно зменшилася: їх було понад 860. Однак на Покровському напрямку кількість зіткнень зросла з 218 до 228, на Лиманському та Времівському їх побільшало на понад 20. На Оріхівському напрямку зростання атак найбільш різке: із п'яти до 30. Також побільшало атак на Придніпровському напрямку.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies