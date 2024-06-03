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Армія РФ вдарила понад 400 разів по Запорізькій області

Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів області.

Армія РФ вдарила понад 400 разів по Запорізькій області
Запорізька область, наслідки атаки. Фото ілюстративне
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти 420 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Ворог завдав авіаційні удари по Новоандріївці, Малинівці та Левадному.

178 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

15 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Малу Токмачку та Нове Запоріжжя (Пологівський район).  

224 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська. 

1 червня гФедоров повідомив, що ворог поцілив у один об'єкт інфраструктури. Є руйнування, також пошкоджені понад 20 будинків та соціальних закладів. 

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