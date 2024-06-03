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Вночі окупанти ракетами вдарили по громаді Харківщини, є загиблий (доповнено)

Російські війська влучили у територію відпочинкового комплексу.

Вночі окупанти ракетами вдарили по громаді Харківщини, є загиблий (доповнено)
Влучання у базу відпосчинку Харківщини
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російська армія в ніч на 3 червня завдала масованих ударів, щонайменше п'ять, по Зміїївській громаді Харківщини. Загинув цивільний чоловік 1979 р.н. Ще двоє осіб поранені.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та поліція Харківської області. 

"Окупанти після півночі завдали масованих ракетних ударів по Зміївській громаді - щонайменше пʼять", – написав він у телеграмі. 

У результаті сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік 1979 року народження. Ще двоє людей – 42-річний чоловік та 35-річна жінка поранені. 

Рештки російської ракети
Фото: Харківська обласна прокуратура
Рештки російської ракети

Пошкодженні будинки бази відпочинку.

Доповнення. Згодом у прокуратурі уточнили, що загиблий був внутрішньо переміщеною особою з Донецької області. Поранені є співробітники бази відпочинку.

Попередньо, війська рф вдарили по населеному пункту пʼятьма ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Наслідки атаки на Харківщину
Фото: Харківська обалсна прокуратура
Наслідки атаки на Харківщину

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