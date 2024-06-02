Головне за неділю, 2 червня: бої на Покровському напрямку, відключення електропостачання, негода на Київщині

Бойові дії на Харківщині, 48 бойових зіткнень з початку доби, ворожі обстріли, Яким запам’ятається 830-й день повномасштабної війни.

Через негоду понад 8,3 тисячі родин на Київщині залишилися без світла.

"За інформацією ДТЕК Київські регіональні мережі, внаслідок дощу та шквального вітру найбільше аварійних відключень наразі фіксується у Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах", - повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Крім того, внаслідок сильної зливи у місті Ірпінь підтоплена проїжджа частина однієї з вулиць та цокольний поверх 9-поверхівки.

Шквальний вітер повалив дерева на деяких автошляхах та лінію електропередач. Наразі відомо про чотири такі випадки на Київщині.

Станом на 17.00 2 червня кількість бойових зіткнень зросла до 48. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських окупантів. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку російські загарбники продовжують руйнувати населені пункти авіаударами, використовуючи для пусків територію РФ. 20 бомб скинув ворог від початку цієї доби. Українські військові укріплюють оборону та активно виснажують наступальний потенціал ворога.

На Покровському напрямку окупанти з початку доби здійснили 16 атак на позиції наших військ. На напрямку противник теж застосовує керовані авіаційні бомби. На Євгенівку агресор скинув два КАБи, на Олександропіль та Карлівку - по одному.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 2 червня – в новині.

2 червня російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню об'єкти інфраструктури Шосткинського району.

За даними Сумської обласної військової адміністрації, на місці працювали всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюють.

Влада області повідомила, що за попередніми даними, люди не постраждали.

Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН через поширене в мережі відео знущань з українських військовополонених, імовірно, - на Харківському напрямку.

"Мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. За попередньою інформацією, це відбулося на Харківському напрямку, де нині росіяни намагаються вести наступальні дії. На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів", - написав Лубінець у Telegram.

Він наголосив, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.

Докладніше – в новині.

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення електропостачання 3 червня.

За даними енергетичної компанії, з 00.00 для кожної області встановили ліміти. При їх перевищенні обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

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