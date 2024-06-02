Гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на 3 червня

Уночі очікують короткочасні дощі та грози у більшості північних, центральних, Харківській областях.

Український гідрометеорологічний центр оприлюднив прогноз погоди в Україні на добу 3 червня.

За даними синоптиків, очікують мінливу хмарність. Короткочасні дощі, грози пройдуть уночі в більшості північних, центральних, Харківській областях, а вдень - у Карпатському регіоні. На решті території - без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 13-18°, на заході країни 10-15°; вдень 27-32°, у західних, північних, Вінницькій областях та на узбережжі морів - 23-28°.

2 червня негода на Київщині призвела до знеструмлень у чотирьох районах.