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Сухопутні війська розповіли, як росіяни знімають постановочні "конфлікти" між людьми у формі ТЦК і "жителями"

Росіяни знімають сюжети,у яких імітуються побиття, в кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також авто з українськими номерами різних регіонів реєстрації. При цьому ворог використовує нейтральні локації, які важко визначити.

Сухопутні війська розповіли, як росіяни знімають постановочні "конфлікти" між людьми у формі ТЦК і "жителями"
Російська пропаганда

Значна частина контенту в соцмережах, де зображені військовослужбовці ЗСУ, нібито службовці військкоматів та конфлікти жителів із ними — це продукти ворожих підрозділів інформаційних операцій, їх знімають спеціально.

Про це повідомляють Сухопутні війська.

"Ми отримуємо дані про організацію зйомок таких сюжетів на тимчасово окупованій території. Елементи типові: люди в українському однострої разом з людьми в формі Національної поліції вступають в конфлікти з "місцевими жителями", - розповіли військові.

Росіяни знімають сюжети,у яких імітуються побиття, в кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також авто з українськими номерами різних регіонів реєстрації. При цьому ворог використовує нейтральні локації, які важко визначити.

"Одночасно з цим, самі відео поширюються у поганій якості — це також імітація "природності". Раніше ворожі фахівці використовували більш професійний монтаж і не досягали результату, а отже — противник удосконалюється", - відзначили у Сухопутних військах ЗСУ.

Окрім імітації конфліктів російська пропаганда готує відео, які пов'язують військовослужбовців ТЦК зі вживанням спиртних напоїв, наркотиків, у закладах харчування та в супроводі жінок. Наразі уже декілька таких відео з'явилося в мережі, і вони набули значного поширення.

"Підкреслюємо, що усі справжні ситуації, які мають місце — ретельно вивчаються, проводяться необхідні службові перевірки, а громадськість інформується у встановленому порядку. Проте ми зобов'язані повідомляти, коли високим статусом військовослужбовців ЗСУ маніпулює ворог", - підкреслили Сухопутні війська.

Військові закликали українців відповідально ставитись до будь-яких підозрілих відео. "І тоді противник не досягне мети в своїх інформаційних акціях", - додали у ЗСУ.

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