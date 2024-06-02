У неділю, 2 червня, у Києві відбулося прощання із бойовою медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою).
Про це повідомляє кореспондент LB.ua.
До повномасштабного вторгнення дівчина була менеджеркою реформи Суспільного, також реалізовувала освітні проєкти у віддалених селах Донеччини й Луганщини. На початку вторгнення дівчина зайняла позицію старшої екіпажу в "Госпітальєрах".
Прощання з Іриною Цибух відбулося у Михайлівському соборі та Майдані Незалежності.
У Львові прощання з Іриною відбудеться в понеділок, 3 червня, в Гарнізонному храмі о 14:00.
29 травня, під час ротації на Харківському напрямку загинула парамедикиня, доброволиця батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух, позивний Чека (01.06.1998 - 29.05.2024).