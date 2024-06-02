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У Києві попрощалися з медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою)

У Львові прощання з Іриною відбудеться 3 червня в Гарнізонному храмі.

У Києві попрощалися з медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою)
прощання з Іриною Цибух (Чекою)
Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

У неділю, 2 червня, у Києві відбулося прощання із бойовою медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою).

Фото: Макс Требухов

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов

До повномасштабного вторгнення дівчина була менеджеркою реформи Суспільного, також реалізовувала освітні проєкти у віддалених селах Донеччини й Луганщини. На початку вторгнення дівчина зайняла позицію старшої екіпажу в "Госпітальєрах". 

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Прощання з Іриною Цибух відбулося у Михайлівському соборі та Майдані Незалежності.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

У Львові прощання з Іриною відбудеться в понеділок, 3 червня, в Гарнізонному храмі о 14:00.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

29 травня, під час ротації на Харківському напрямку загинула парамедикиня, доброволиця батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух, позивний Чека (01.06.1998 - 29.05.2024). 

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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