Генштаб: ворог атакує на Покровському напрямку, тривають важкі бої в районі села Сокіл на Донеччині

Від початку доби кількість бойових зіткнень вже зросла до 38. Наразі тривають 10 боїв на кількох різних напрямках.

Ситуація на Покровському напрямку продожує бути складною та напруженою. Там досі тривають бої біля Сокола на Донеччині. Також ворог активно штурмує інші напрямки. Від початку доби кількість бойових зіткнень вже зросла до 38, пише Гештаб ЗСУ.

Найбільш активно ворог продовжує діяти на Покровському напрямку. Сили оборони стримують атаки російських загарбників. Станом на цю годину триває 10 сутичок на кількох різних напрямках.

З території російської федерації окупанти не припиняють артилерійських обстрілів населених пунктів Чернігівщини та Сумщини. Сьогодні ворожа артилерія била з прикордонних російських районів по районах 10 різних сіл, серед них Грем’яч, Миропілля та Блешня.

Наразі відбулась одна спроба окупантів просунитись у районі села Стариця на Харківському напрямку. Російські терористи продовжують бомбардування прикордонних населених пунктів на півночі Харківщини.

З території рф з напрямків населених пунктів Шебекіно та Короча Бєлгородської області російські загарбники скинули 16 керованих авіабомб у райони Вовчанська, Старого Салтова, Нескучного, Стариці, Іванівки та Білого Колодязя.

Ворог розпочав атаки в районах Дружелюбівки і Невського на Куп’янському напрямку. Число штурмових спроб окупантів зросло до чотирьох. Триває бойове зіткнення неподалік Невського. Ворог активно застосовує авіацію – п’ять КАБів скинув протягом трьох авіаударів по районах Степової Невоселівки, Борівського та Андріївки.

Тривають бойові дії біля Роздолівки і Виїмки на Сіверському напрямку. Загальна кількість атак ворога за сьогодні – шість. Російські окупанти завдали авіаудару у район Івано-Дар’ївки.

На Покровському напрямку агресор підтримує високу інтенсивність атак та вже 13 разів намагався покращити тактичне положення, сім з них вже відбито нашими воїнами. Найгарячіше наразі в районі села Сокіл Донецької області - там тривають бої в трьох локаціях. Крім того, продовжується відбиття атак ворога біля Новоолександрівки, Уманського та Яснобродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони цієї доби відбивали вже п’ять ворожих атак. Одне бойове зіткнення триває у районі Красногорівки, де окупанти намагаються витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Загалом на Времівському напрямку ворог сьогодні двічі вдавався до атакувальних дій, продовжує спроби просування у напрямку Старомайорського. Атаки відбито.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.