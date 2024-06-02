Обстріли Харківщини: за ніч окупанти вбили 9 людей

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи у п'ятиповерхівці, рятувальники виявили 7 загиблих та окремі фрагменти людських тіл.

Рятувальники завершили пошукові роботи у п'ятиповерхівці в Харкові, де напередодні було влучання російською ракетою. Працівники ДСНС виявили 7 загиблих та окремі фрагменти людських тіл.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"м. Харків, 5-ти поверховий житловий будинок, аварійно-рятувальні роботи завершені. Всього виявлено 7 загиблих та окремі фрагменти людських тіл (попередньо ще однієї особи) передано працівникам поліції для подальшого ДНК. Всього за ніч окупанти вбили 9 людей. Постраждали 26 осіб", — ідеться у повідомленні.

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