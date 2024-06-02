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Обстріли Харківщини: за ніч окупанти вбили 9 людей

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи у п'ятиповерхівці, рятувальники виявили 7 загиблих та окремі фрагменти людських тіл.

Обстріли Харківщини: за ніч окупанти вбили 9 людей
Удар по будівельному гіпермаркету Харкова
Фото: Харківська ОВА

Рятувальники завершили пошукові роботи у п'ятиповерхівці в Харкові, де напередодні було влучання російською ракетою. Працівники ДСНС виявили 7 загиблих та окремі фрагменти людських тіл.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"м. Харків, 5-ти поверховий житловий будинок, аварійно-рятувальні роботи завершені. Всього виявлено 7 загиблих та окремі фрагменти людських тіл (попередньо ще однієї особи) передано працівникам поліції для подальшого ДНК. Всього за ніч окупанти вбили 9 людей. Постраждали 26 осіб", — ідеться у повідомленні.

У с. Перовське Богодухівського району пошкоджені 3 приватні будинки внаслідок мінометного обстрілу. 

Під артилерійський обстріл потрапило с. Івашки. У результаті ударів пошкоджено три будинки, господарчі споруди, енергомережі. 

Упродовж доби російська армія продовжувала обстрілювати Харків та область, застосовуючи авіацію. Армія РФ обстріляла з авіації з території Бєлгорода н.п. Лісне.  

О 12:00 в с. Богуславка Ізюмського району через обстріл пошкоджено приміщення складу.  Об 11:30 внаслідок обстрілу с. Петропавлівка  горить господарча споруда, площа встановлюється. 

На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до чотирьох. Дві атаки наші воїни успішно відбили, ще дві тривають поблизу Дружелюбівки.

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