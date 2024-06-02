Сили ППО уночі знищили 24 із 25 "Шахедів"

Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині

Сили оборони знищили вночі 24 з 25 запущених росіянами "Шахедів", також російські окупанти атакували Україну двома ракетами.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 2 червня 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою "Іскандер-К" із Криму в напрямку Харківської обл., зенітною керованою ракетою С-300 із окупованої Донеччини та 25-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим), районів Єйськ та Приморсько-Ахтарськ – рф", – ідеться в повідомленні.

Захисники неба збили 24 "Шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях.

Відбивали ворожий удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.