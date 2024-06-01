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На Одещині найближчими днями відкриють 20 пляжів, – Кіпер

Наразі обговорюють відкриття пляжів в Ізмаїльському районі. Найбільше пляжів планують відкрити в Одеському районі.

На Одещині найближчими днями відкриють 20 пляжів, – Кіпер
Фото: EPA/UPG

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону заявив, що в Одесі та Одеській області цього року планують відкрити для відвідування 20 пляжів, повідомляє РБК-Україна. 

Як нагадав очільник ОВА, минулого року в Одесі на купальний сезон відкривали 6 пляжів.

"Це було небагато, це було шість пляжів, де були всі відповідні умови: обстежувались на вибухові пристрої, мали поруч бомбосховища та просте укриття, постійно моніторились на підплив небезпечних вибухових предметів. Тоді пляжів, що виконали цю норму, було шість. Сьогодні ми також над цим працюємо. Найближчими днями буде підписано розпорядження щодо відкриття 20 таких пляжів", – сказав він.

За словами Кіпера, наразі обговорюється відкриття пляжів в Ізмаїльському районі. Найбільше пляжів, як зазначив він, відкриють в Одеському районі, оскільки там є більше можливостей для забезпечення безпечних умов для відвідувачів.

Натомість у столиці не планують відкривати пляжний сезон. Киянам не рекомендують відвідувати пляжі й зони відпочинку з міркувань безпеки.

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