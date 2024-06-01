Зеленський провів першу зустріч із президентом республіки Тимор-Лешті

На полях саміту "Діалог Шангрі-Ла" глава України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамошем-Ортою, яка стала першою в історії двосторонніх відносин.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента.
Зеленський подякував колезі із Тимор-Лешті за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та важливих резолюцій ООН щодо засудження агресії Росії.
Також український президент наголосив на важливості участі країн Південно-Східної Азії в Глобальному саміті миру та подякував Жозе Мануелю Рамошу-Орті за підтвердження його участі в заході.
Він зазначив, що одним із ключових питань на Саміті буде пункт Формули миру щодо продовольчої безпеки.
Глава української держави висловив готовність розвивати двосторонню співпрацю з Тимором-Лешті, зокрема в напрямі постачання аграрної продукції, а також запросив Президента країни відвідати Україну.
- Сьогодні під час візиту до Сингапуру президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США, з якими обговорив посилення української ППО.
- У Сінгапурі Зеленський бере участь у безпековій конференції “Діалог Шангрі-Ла”. Він також проведе низку зустрічей, зокрема з міністром оборони США Ллойдом Остіном, а також президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і прем’єр-міністром Лоуренсом Вонгом та сінгапурськими інвесторами.