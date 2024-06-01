«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Пора готуватися: що варто знати про наступну зиму
Пора готуватися: що варто знати про наступну зиму
Україна повернула 75 людей із російського полону
Україна повернула 75 людей із російського полону
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський провів першу зустріч із президентом республіки Тимор-Лешті

На першій в історії двосторонніх відносин країн зустрічі глава Тимор-Лешті підтвердив участь у саміті миру. 

Зеленський провів першу зустріч із президентом республіки Тимор-Лешті
Зеленський і президент республіки Тимор-Лешті Жозе Мануель Рамош-Орта
Фото: Офіс президента

На полях саміту "Діалог Шангрі-Ла" глава України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамошем-Ортою, яка стала першою в історії двосторонніх відносин.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента.

Зеленський подякував колезі із Тимор-Лешті за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та важливих резолюцій ООН щодо засудження агресії Росії.

Також український президент наголосив на важливості участі країн Південно-Східної Азії в Глобальному саміті миру та подякував Жозе Мануелю Рамошу-Орті за підтвердження його участі в заході.

Він зазначив, що одним із ключових питань на Саміті буде пункт Формули миру щодо продовольчої безпеки.

Глава української держави висловив готовність розвивати двосторонню співпрацю з Тимором-Лешті, зокрема в напрямі постачання аграрної продукції, а також запросив Президента країни відвідати Україну.

  • Сьогодні під час візиту до Сингапуру президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США, з якими обговорив посилення української ППО.
  • У Сінгапурі Зеленський бере участь у безпековій конференції “Діалог Шангрі-Ла”. Він також проведе низку зустрічей, зокрема з міністром оборони США Ллойдом Остіном, а також президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і прем’єр-міністром Лоуренсом Вонгом та сінгапурськими інвесторами.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies