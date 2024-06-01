Зеленський провів першу зустріч із президентом республіки Тимор-Лешті

На першій в історії двосторонніх відносин країн зустрічі глава Тимор-Лешті підтвердив участь у саміті миру.

На полях саміту "Діалог Шангрі-Ла" глава України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамошем-Ортою, яка стала першою в історії двосторонніх відносин.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента.

Зеленський подякував колезі із Тимор-Лешті за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та важливих резолюцій ООН щодо засудження агресії Росії.

Також український президент наголосив на важливості участі країн Південно-Східної Азії в Глобальному саміті миру та подякував Жозе Мануелю Рамошу-Орті за підтвердження його участі в заході.

Він зазначив, що одним із ключових питань на Саміті буде пункт Формули миру щодо продовольчої безпеки.

Глава української держави висловив готовність розвивати двосторонню співпрацю з Тимором-Лешті, зокрема в напрямі постачання аграрної продукції, а також запросив Президента країни відвідати Україну.