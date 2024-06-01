На окупованих територіях Запорізької області загарбники інвентаризують с/г землі

Колаборанти змушують місцеве населення надавати правоустановчі документи на землю, яку вони обробляють.

На окупованих територіях Запорізької області загарбники проводять інвентаризацію сільськогосподарських земель.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Кожен сільський голова окупаційної влади зобов’язаний подати інформацію про наявність у підпорядкуванні сільської ради таких угідь у так зване “аграрне міністерство”.

Більше того, колаборанти змушують місцеве населення надавати правоустановчі документи на землю, яку вони обробляють.

“І вже не має значення чи встигли власники паїв оформити на них документи відповідно до кремлівського законодавства. Уся земля буде на контролі ворога”, ‒ зазначили у Центрі нацспротиву.

Раніше стало відомо, що окупанти, посилаючись на закони воєнного стану, готують плани націоналізації усього рухомого і нерухомого майна, яке їм “сподобалося”.