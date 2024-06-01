​Окупанти вдень вдарили про Чайківці на Харківщині, поранена жінка

Про це повідомили у Харківській ОВА.

Російська окупаційна армія близько 13:50 вдарила по селу Чайківка Харківського району. Поранена жінка.

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