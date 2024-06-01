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​Окупанти вдень вдарили про Чайківці на Харківщині, поранена жінка

Постраждала госпіталізована із уламковими пораненнями. 

​Окупанти вдень вдарили про Чайківці на Харківщині, поранена жінка
Фото ілюстративне
Фото: ДСНС

Російська окупаційна армія близько 13:50 вдарила по селу Чайківка Харківського району. Поранена жінка.

Про це повідомили у Харківській ОВА.

Внаслідок обстрілу поранення дістала жінка 45 років - місцева жителька. Постраждала госпіталізована із уламковими пораненнями. 

Пошкоджено приватний будинок.

  • Близько 5:00 ранку 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по житлових будинках у Балаклії Ізюмського району Харківщини. На момент ракетного удару в двох будинках знаходились 12 людей: 4 дорослих (з них - одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років. 
  • Також під авіударом опинилася ферма. Внаслідок обстрілу КАБами території господарства постраждало 2 чоловіків і загинули 32 тварини.
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