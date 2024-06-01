​Окупанти вдень вдарили про Чайківці на Харківщині, поранена жінка

Російська окупаційна армія близько 13:50 вдарила по селу Чайківка Харківського району. Поранена жінка.
Про це повідомили у Харківській ОВА.
Внаслідок обстрілу поранення дістала жінка 45 років - місцева жителька. Постраждала госпіталізована із уламковими пораненнями.
Пошкоджено приватний будинок.
- Близько 5:00 ранку 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по житлових будинках у Балаклії Ізюмського району Харківщини. На момент ракетного удару в двох будинках знаходились 12 людей: 4 дорослих (з них - одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років.
- Також під авіударом опинилася ферма. Внаслідок обстрілу КАБами території господарства постраждало 2 чоловіків і загинули 32 тварини.