Головне за ніч та ранок суботи, 1 червня: масована ракетна атака на критичну інфраструктуру, 105 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 105 бойових зіткнень , бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог застосував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed.

Загалом ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук:

35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – російські Саратовська обл., повітряний простір над акваторією Каспійського моря.)

4 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Криму);

1 крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);

10 крилатих ракет "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря)

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області)

47 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (район пусків російський Приморсько-Ахтарськ)

У результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль:

30 крилатих ракет Х-101/Х-555

4 крилаті ракети "Калібр"

1 крилату ракету "Іскандер-К"

46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136"

Сьогодні вночі ворог провів шосту з березня масовану атаку на енергетику. Росія влучила в об'єкти в п'яти областях.

Раніше Повітряні Сили попереджали про загрозу крилатих ракет: окупанти використали стратегічну авацію, були здійснені пуски з району Енгельса Саратовської області РФ.

Близько 5:00 ранку 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по житлових будинках у Балаклії Ізюмського району Харківщини, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відомо, що на момент ракетного удару в двох будинках знаходились 12 людей: 4 дорослих (з них - одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років.

У всіх постраждалих — стан середньої важкості, у однієї дитини — гостра реакція на стрес. На місці влучання виникла пожежа.

Під час нічної масованнї атаки РФ по енергоструктурі України у Львівській області зафіксували влучання у три об'єкти критичної інфраструктури.

"6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Є руйнування", — повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки ворога на одному з обʼєктів критичної інфраструктури у Львівській області постраждали четверо людей. Їх госпіталізували. Стан – середньої важкості.

Упродовж минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах у тому числі і з території російської федерації чотирьох ракетних ударів із застосуванням вісьмох ракет, 57 авіаударів із застосуванням 70 КАБів, задіяв 1303 дрони-камікадзе, з них дев’ять шахедів, 15 ланцетів і 1279 fpv-дронів, здійснив майже 3800 обстрілів з різних типів озброєння, в тому числі 120 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Покровському та Курахівському напрямках тривають бої.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще близько 1130 російських військових. Загалом Росія втратила в Україні близько 508 780 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що кількість загиблих внаслідок удару росіян по п'ятиповерхівці у Харкові зросла до 7. Пошукові роботи тривають.

Над розбиранням завалів працюють 70 співробітників ДСНС та 12 одиниць аварійно-рятувальної техніки.

У суботу, 1 червня, з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах України прогнозуються застосування графіків обмежень споживачів електроенергії, проте через нічну масовану атаку РФ по об'єктах критичної інфраструктури у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях обсяги обмежень електроенергії можуть змінюватися, повідомляє Міністерство енергетики.

У Міненерго додали, що це вже шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичних об’єктах, який ворог завдає з 22 березня.

Агенція Reuters із посиланням на шість різних джерел стверджує, що впродовж вікенду Президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь у роботі безпекової конференції "Діалог Шангрі-Ла", яка проходитиме у Сінгапурі.

Очікується, що допомога для України стане однією із головних тем заходу, який вважається провідною безпековою комунікаційною платформою в Азійському регіоні. У суботу, 1 червня, Зеленський, найімовірніше, звернеться з промовою до делегацій, які беруть участь у саміті.

Серед учасників будуть міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін та його китайський колега Дун Цзюнь. Росію не запрошують на конференцію до Сінгапура з 2022 року.

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