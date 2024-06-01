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На Черкащині невідомі кинули вибухівку у двір будинку працівника ТЦК

Сержант ЗСУ став на захист України з початком повномасштабної війни, його син захищає країну на фронті, а дочка втратила на війні чоловіка.

На Черкащині невідомі кинули вибухівку у двір будинку працівника ТЦК
Ілюстративне фото
Фото: АрміяInform

У селищі Катеринопіль Черкаської області невідомі кинули вибуховий пристрій у двір працівника ТЦК, сержанта ЗСУ.

Про це ідеться у повідомленні Черкаського обласного ТЦК та СП.

Подія сталася 30 травня, на щастя, члени сім’ї не постраждали.

У відомстві підкреслили, що військовослужбовець став на захист України з початком повномасштабної війни, його син захищає країну на фронті, а дочка втратила на війні чоловіка.

"Звертаємо увагу суспільства на те, що цей неприпустимий випадок стався на тлі ганебної інформаційної кампанії з метою дискредитації військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони.

Пам’ятаймо, що ворог вкладає у спроби деморалізувати українців і зруйнувати нашу згуртованість величезні ресурси. І саме на це робить свою головну ставку. Започаткована ворогом ця інформаційно-ментальна агресія буде приречена на поразку лише за умови свідомого, дорослого і відповідального ставлення кожного з нас до інформації, яку ми отримуємо через соціальні мережі і медіа", — зазначають у Черкаському ТЦК.

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