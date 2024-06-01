Це вже шоста атака на ТЕС за останні 2,5 місяці.

Уночі 1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК. Відомо про серйозні пошкодження обладнання.

Про це повідомили в ДТЕК.

"І знову вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС", – ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, на ТЕС серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики наразі працюють над ліквідацією наслідків атаки.

В енергетичній компанії зазначили, що це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці.

"З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло", — повідомили в компанії.