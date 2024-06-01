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Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК

Це вже шоста атака на ТЕС за останні 2,5 місяці.

Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК
Обстріл Курахівської ТЕС на Донеччині
Фото: Донецька ОВА

Уночі 1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК. Відомо про серйозні пошкодження обладнання.

Про це повідомили в ДТЕК.

"І знову вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС", – ідеться у повідомленні. 

За попередньою інформацією, на ТЕС серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики наразі працюють над ліквідацією наслідків атаки. 

В енергетичній компанії зазначили, що це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці.

"З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло", — повідомили в компанії.

  • Сьогодні уночі РФ атакувала енергооб'єкти в шести областях. Атаковані енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.
  • В Укренерго повідомили, що сьогоднішня атака – вже шоста з березня. Відновлювальні роботи розпочнуть після дозволу ДСНС.
  • 8 травня Росія атакувала шість областей. Під удар потрапили три ТЕС. Метою атаки було позбавити Україну можливості достатньо виробляти і передавати енергію.
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