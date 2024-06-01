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У повітрі щонайменше 6 бортів стратегічної авіації ворога

Ту-95МС злетіли з аеродромів "Оленья" та "Енгельс".

У повітрі щонайменше 6 бортів стратегічної авіації ворога
Ту-95МС

Командування Повітряних Сил повідомило про фіксацію активності бортів російської стратегічної авіації. 

У повітрі 4 літаки ТУ-95МС, які здійснили виліт з аеродрому "Оленья" Мурманської області РФ та ще 2 таких же літаки, які злетіли з "Енгельса" Саратовської області. Уся група рахується в напрямку пускових рубежів. Ймовірна загроза крилатих ракет.

За повідомленнями моніторингових каналів, надвечір ворог також вивів у Чорне море підводні ракетоносії, здатні здійснити запуск до 8 "Калібрів".

Станом на 2 годину ночі у повітряному просторі присутні безпілотники типу "Шахед", тривогу оголошено у кількох центральних та західних областях.

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