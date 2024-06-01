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У "Дії" в тестовому режимі з'явилася функція виправлення даних про реєстрацію

Сервіс поки не працюватиме в Одесі, Миколаєві та певних громадах на окупованих територіях.

У "Дії" в тестовому режимі з'явилася функція виправлення даних про реєстрацію
Фото: Дія

Виправити помилки у документах щодо реєстрації місця проживання стане можливим за допомогою застосунку "Дія". Портал державних послуг розпочав бета-тестування нової функції.

Як стверджує пресслужба "Дії", учасники бета-тесту зможуть уникнути візитів в державні установи, якщо помітять помилки у своєму витязі про місце реєстрації, змінять прізвище або взагалі не зможуть сформувати витяг, хоча мають чинну "прописку".  

До тестування можна доєднатися користувачам "Дії" старшим за 14 років, що мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт та верифікований податковий номер.

Послуга поки не працюватиме в Одесі, Миколаєві та кількох громадах на тимчасово окупованих територіях України.

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