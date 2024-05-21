Подати до міжнародного Реєстру заяву про пошкодження майна внаслідок війни тепер можна через Дію

Відтепер на порталі Дія можна подати заяву в міжнародний Реєстр збитків. Послуга доступна і на сайті, і в застосунку, повідомив у Facebook віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.
Послуга доступна для українці, які мають акт про пошкодження майна від місцевої влади. Здебільшого це люди, які подавалися на єВідновлення в Дії.
"Згодом подати заяву в міжнародний Реєстр збитків зможете і без акта, зокрема, якщо житло на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій", – сказав Федоров.
- 2 квітня запрацював Міжнародний реєстр збитків.
- Докладно про нього та компенсації, на які можуть розраховувати українці, читайте в інтерв'ю з народним депутатом, головою профільного комітету Денисом Масловим: "Міжнародний Реєстр збитків від агресії РФ запрацював. Росія має заплатити за всю шкоду".
- Нещодавно міністр юстиції Денис Малюська на організованій LB.ua дискусії повідомив, що в майбутньому подати заяви на відшкодування зможуть не лише приватні громадяни, а і бізнес.