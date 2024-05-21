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Economist: Росія хотіла взяти Харків під артилерійський контроль, але 92-бригада завадила

План Росії полягав у частковому оточенні Харкова – другого за величиною українського міста. 

Economist: Росія хотіла взяти Харків під артилерійський контроль, але 92-бригада завадила
Фото: Новинарня

Росіяни збиралися частково оточити Харків та тиснути на українські війська на схід від Печенізького водосховища. Цю операцію вони мали провести 15-16 травня але з невідомої причини перенесли майже на тиждень, пише The Economist із посиланням на отримані ними військові плани.

За даними журналу, окупанти визначили два напрямки атаки по обидві сторони водойми. Натиск на заході мав протягом 72 годин забезпечити виведення російських військ у радіус артилерійського ураження Харкова біля селища Борщова. 

Але плани ворога розбила швидко перекинута туди 92-га бригада.

"Їх зупинила швидко передислокована група елітної 92-ї бригади, яка відкинула їх на цілих 10 км від початкової мети", – повідомили журналісти.

На сході, на Вовчанському напрямку, росіяни планували бої на водосховищі аж до населеного пункту Печеніги. Ворогу це швидко вдалося і він зачистив територію, яка мала б бути замінованою.

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