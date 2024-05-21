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На Херсонщині за добу росіяни вбили одну людину, ще трьох поранено

Було влучання в навчальний заклад, промисловий об'єкт, насосну станцію та газопровід.

На Херсонщині за добу росіяни вбили одну людину, ще трьох поранено
обстріли Херсонщини (архівне фото)
Фото: Олександр Прокудін

У Херсонській області за минулу добу внаслідок російських обстрілів один мешканець загинув, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Ромашкове, Янтарне, Станіслав, Інженерне, Дніпровське, Білозерка, Токарівка, Михайлівка, Томарине, Новоолександрівка, Червоний Маяк та місто Херсон", - написав він у Telegram.

Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

За даними обладміністрації, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 багатоповерхівок і 7 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в навчальний заклад, промисловий об'єкт, насосну станцію та газопровід. Витік газу перекрито, загроз і пожеж поки що немає.

"Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили над територією нашої області три "Shahed-131/136", - додав Прокудін.

Як повідомлялося, вчора в результаті російських атак на Херсонщині двоє людей дістали поранення. У місті Херсон - загинув чоловік.

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