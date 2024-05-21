У Києві сьогодні весь день будуть застосовуватися графіки відключень, - КМДА

У Києві сьогодні, 21 травня, протягом усього дня діятимуть графіки відключень електроенергії.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

"За вказівкою Укренерго сьогодні, 21 травня, у Києві вес день із 00:00 до 24:00 застосовуватимуться графіки знеструмлень", - йдеться у повідомленні КМВА.

"Нагадаю - обмеження споживання - це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми! Будь ласка, ще раз прошу всіх економити електроенергію! Кожен вимкнений електроприлад - це вагомий внесок у стабільність і відновлення нашої енергосистеми," - наголосив Попко.

Раніше Укренерго також повідомило, що впродовж доби 21 травня по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень. Графіки можуть застосувати при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які диспетчерський центр вже довів до кожного обленерго.