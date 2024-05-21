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Сили оборони ліквідували ще 1380 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні більше 495 тисяч військових.

Сили оборони ліквідували ще 1380 російських окупантів
Удар по особовому складу противника
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1380 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 495 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 495070 (+1380) осіб
  • танків ‒ 7605 (+15) 
  • бойових броньованих машин ‒ 14699 (+34) 
  • артилерійських систем – 12779 (+42) од,
  • РСЗВ – 1077 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 811 (+4) од,
  • літаків – 354 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10290 (+54),
  • крилаті ракети ‒ 2207 (+2),
  • кораблі / катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17383 (+72)
  • спеціальна техніка ‒ 2085 (+6)

Дані уточнюються.

Раніше в Генштабі повідомили, що Сили оборони завдають ефективного вогневого ураження з метою перехоплення ініціативи на полі бою та виснаження наступального потенціалу ворога. Так, силами ракетних військ і артилерії уражено пункт управління, засіб ППО, артилерійську систему, склад боєприпасів та три інших важливих об’єкти ворога.

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