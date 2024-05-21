Загалом Росія вже втратила в Україні більше 495 тисяч військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1380 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 495 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 495070 (+1380) осіб

танків ‒ 7605 (+15)

бойових броньованих машин ‒ 14699 (+34)

артилерійських систем – 12779 (+42) од,

РСЗВ – 1077 (+1) од,

засоби ППО ‒ 811 (+4) од,

літаків – 354 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10290 (+54),

крилаті ракети ‒ 2207 (+2),

кораблі / катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17383 (+72)

спеціальна техніка ‒ 2085 (+6)

Дані уточнюються.

Раніше в Генштабі повідомили, що Сили оборони завдають ефективного вогневого ураження з метою перехоплення ініціативи на полі бою та виснаження наступального потенціалу ворога. Так, силами ракетних військ і артилерії уражено пункт управління, засіб ППО, артилерійську систему, склад боєприпасів та три інших важливих об’єкти ворога.