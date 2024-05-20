В Києві почалось метеорологічне літо

В Києві метеорологічне літо почалось із запізненням.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

“Сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15,0°С в бік її підвищення відбувся 18 травня, що знаменує початок метеорологічного літа”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином, закінчилась метеорологічна весна, яка почалася 24 січня і тривала 115 днів. Тривалість метеорологічної весни перевищила кліматичну норму на півтора місяці.

При цьому метеорологічне літо почалось цього року у Києві на тиждень пізніше середньобагаторічних показників.

Найраніше за 144 роки спостережень метеорологічне літо розпочалось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше – 7 червня у 1990, 2001 роках.