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В Києві почалось метеорологічне літо

Тривалість метеорологічної весни перевищила кліматичну норму на півтора місяці.

В Києві почалось метеорологічне літо
В Києві почалось метеорологічне літо (ілюстративне фото)
Фото: ЦГО імені Бориса Срезневського

В Києві метеорологічне літо почалось із запізненням.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

“Сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15,0°С в бік її підвищення відбувся 18 травня, що знаменує початок метеорологічного літа”, - йдеться у повідомленні.

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Таким чином, закінчилась метеорологічна весна, яка почалася 24 січня і тривала 115 днів. Тривалість метеорологічної весни перевищила кліматичну норму на півтора місяці.

При цьому метеорологічне літо почалось цього року у Києві на тиждень пізніше середньобагаторічних показників. 

Найраніше за 144 роки спостережень метеорологічне літо розпочалось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше – 7 червня у 1990, 2001 роках.

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