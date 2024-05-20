Київ веде переговори з партнерами, щоб атакувати їхньою зброєю російську техніку на кордоні та в глибині Росії, - Зеленський

Західні союзники надто довго приймають ключові рішення - із затримкою приблизно на рік.

Україна веде переговори з міжнародними партнерами про те, щоб їхньою зброєю завдавати ударів по російській військовій техніці на кордоні та далі всередині Росії, розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

"Поки нічого позитивного немає", - зазначив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що західні союзники надто довго приймають ключові рішення - із затримкою приблизно на рік.

Президент України зауважив, що союзники могли б допомогти, збиваючи російські ракети над українською територією за певних обставин.

"Росіяни використовують 300 літаків на території України", - сказав Зеленський, і додав, що Україні потрібно щонайменше 120-130 літаків F-16, щоб протистояти в небі окупантам.