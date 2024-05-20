«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
​Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану, усі пасажири загинули (доповнено)– ЗМІ
​Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану, усі пасажири загинули (доповнено)– ЗМІ
Президент Євроради прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану
Президент Євроради прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану
Вертоліт іранського президента здійснив жорстку посадку. Інформації про стан Райсі немає, ‒ ЗМІ (оновлено)
Вертоліт іранського президента здійснив жорстку посадку. Інформації про стан Райсі немає, ‒ ЗМІ (оновлено)
Красюк: «Рефері вкрав нокаут в Усика»
Красюк: «Рефері вкрав нокаут в Усика»
Усик переміг Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі
Усик переміг Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
ГоловнаСуспільствоВійна

Київ веде переговори з партнерами, щоб атакувати їхньою зброєю російську техніку на кордоні та в глибині Росії, - Зеленський

Західні союзники надто довго приймають ключові рішення - із затримкою приблизно на рік.

Київ веде переговори з партнерами, щоб атакувати їхньою зброєю російську техніку на кордоні та в глибині Росії, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна веде переговори з міжнародними партнерами про те, щоб їхньою зброєю завдавати ударів по російській військовій техніці на кордоні та далі всередині Росії, розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters. 

"Поки нічого позитивного немає", - зазначив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що західні союзники надто довго приймають ключові рішення - із затримкою приблизно на рік.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Президент України зауважив, що союзники могли б допомогти, збиваючи російські ракети над українською територією за певних обставин.

"Росіяни використовують 300 літаків на території України", - сказав Зеленський, і додав, що Україні потрібно щонайменше 120-130 літаків F-16, щоб протистояти в небі окупантам.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies