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До каталогу харчування військових додали 30 позицій, зокрема - спеції та лаваш

Із червня ЗСУ будуть харчуватися за оновленим каталогом, у якому 360 позицій.

До каталогу харчування військових додали 30 позицій, зокрема - спеції та лаваш
Їдальня, курсанти
Фото: knu.ua

З червня цього року Збройні сили України будуть харчуватися за оновленим Каталогом. Тепер він складається з 360 позицій.

Про це повідомила пресслужба Державного оператора тилу.

Зазначається, що наразі каталог поповнився близько 30 новими позиціями.

Зокрема, це:

  • паприка, духмяний перець, суміш спецій та коріандр, які поліпшать смак страв (раніше у каталозі була передбачена лише сіль, лавровий лист та мелений перець);
  • лаваш та цільнозерновий хліб (замість хлібу тривалого зберігання, який майже ніколи не замовляли);
  • харчові концентрати перших та других страв,на відміну від видалених позицій круп швидкого приготування.

Частина позицій у каталозі були перейменовані, щоб адаптувати їх назви до реалій ринку та підвищити вимоги до якості. Наприклад, було перейменовано печиво “Марія”, адже це - торгова назва окремої продукції.

"Водночас, із каталогу прибрали деякі позиції, які майже не замовлялись військовими частинами або суттєво збільшувати вартість комплекту. А "екзотичні" позиції могли зменшувати кількість постачальників, які могли брати участь у торгах", - зазначили в ДОТ.

Так, впродовж 2023 року серед військових не користувалися попитом:

  • заморожена морква;
  • пшенична та пшоняна крупи швидкого приготування;
  • крупа саго;
  • заморожена сайра без голови.

Також було видалено дороговартісні позиції, які не замовлялися в більшість військових частин. Але ці продукти впливали на загальну суму комплекту:

  • охолоджений осетр; свіжий базилік;
  • заморожене філе хека;
  • заморожене філе тріски;
  • охолоджений сом;
  • мак.

ДОТ також повідомив, що уже розпочав закупівлі харчування на друге півріччя за новим каталогом.

У лютому Міністерство оборони та ДОТ презентували роздрібним мережам нову архітектуру закупівель продуктів харчування, яка стартувала з 1 квітня 2024.

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