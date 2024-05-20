До каталогу харчування військових додали 30 позицій, зокрема - спеції та лаваш

З червня цього року Збройні сили України будуть харчуватися за оновленим Каталогом. Тепер він складається з 360 позицій.
Про це повідомила пресслужба Державного оператора тилу.
Зазначається, що наразі каталог поповнився близько 30 новими позиціями.
Зокрема, це:
- паприка, духмяний перець, суміш спецій та коріандр, які поліпшать смак страв (раніше у каталозі була передбачена лише сіль, лавровий лист та мелений перець);
- лаваш та цільнозерновий хліб (замість хлібу тривалого зберігання, який майже ніколи не замовляли);
- харчові концентрати перших та других страв,на відміну від видалених позицій круп швидкого приготування.
Частина позицій у каталозі були перейменовані, щоб адаптувати їх назви до реалій ринку та підвищити вимоги до якості. Наприклад, було перейменовано печиво “Марія”, адже це - торгова назва окремої продукції.
"Водночас, із каталогу прибрали деякі позиції, які майже не замовлялись військовими частинами або суттєво збільшувати вартість комплекту. А "екзотичні" позиції могли зменшувати кількість постачальників, які могли брати участь у торгах", - зазначили в ДОТ.
Так, впродовж 2023 року серед військових не користувалися попитом:
- заморожена морква;
- пшенична та пшоняна крупи швидкого приготування;
- крупа саго;
- заморожена сайра без голови.
Також було видалено дороговартісні позиції, які не замовлялися в більшість військових частин. Але ці продукти впливали на загальну суму комплекту:
- охолоджений осетр; свіжий базилік;
- заморожене філе хека;
- заморожене філе тріски;
- охолоджений сом;
- мак.
ДОТ також повідомив, що уже розпочав закупівлі харчування на друге півріччя за новим каталогом.
У лютому Міністерство оборони та ДОТ презентували роздрібним мережам нову архітектуру закупівель продуктів харчування, яка стартувала з 1 квітня 2024.