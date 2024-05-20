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У Харкові судитимуть чоловіка, який поширював інформацію про місця видачі повісток

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Харкові судитимуть чоловіка, який поширював інформацію про місця видачі повісток
Фото: Харківська прокуратура

Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 49-річного чоловіка за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії харків’янин систематично поширював у Telegram-каналах інформацію щодо місць знаходження співробітників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, а також часу фактичного проведення мобілізаційних заходів. Його дописи супроводжувались фотографіями і відео, на яких зображені військовослужбовці ТЦК та СП.

"Поширення повідомлень про місця видачі повісток створювало передумови для того, щоб військовозобов’язані громадяни України могли уникнути призову на військову службу. Крім того, дії обвинуваченого призводили до зростання напруження в суспільстві, завдавали шкоди авторитету ЗСУ і підривали обороноздатність нашої держави", - зазначили в прокуратурі.

На суд обвинувачений перебуває під вартою. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

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