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Військові розповіли про переваги ворожих дронів та показали роботу вітчизняної "Фурії"

Російські безпілотники вже здатні долітати з лінії фронту до Дніпропетровської області.

Військові розповіли про переваги ворожих дронів та показали роботу вітчизняної "Фурії"
Фото: Скриншот відео

Бійці екіпажу безпілотника "Фурія"з 68 ОЄБр розповіли, що ефективність російських безпілотників на напрямку Покровська вища за нашу: їхні дрони вже здатні долітати до кордонів Донецької та Дніпропетровської областей. Ба більше: їхня піхота теж просувається на цьому напрямку, кожного дня займаючи нову посадку.

У новому відео проєкту "Український Свідок" захисники розповіли про поточну ситуацію на покровському напрямку. Він з’явився нещодавно — після того, як росіяни захопили Авдіївку.

"Росіяни масово застосовують КАБи, — розповідає командир екіпажу із позивним “Абат”. — Тут Марс: вирва на вирві. Живого місця немає. І це впливає на морально-психологічний стан наших бійців. Тому і з’явився покровський фронт - ворог зараз просувається, вони беруть якусь нову посадку кожного дня".

Окрім КАБів, ворог кидає на цей напрямок шалену кількість техніки.

"Якщо підбиті машини можна відремонтувати, то росіяни намагаються її витягнути, — каже командир. — Нерідко нам вдається зупинити колону за допомогою FPV і потім дрони цю техніку добивають".

Але, попри високу ефективність наших FPV, вони на цьому напрямку поступаються “Орланам” та “Суперкамам” російського виробництва.

"З ними важко конкурувати: вони можуть проводити у повітрі більше часу, ніж ми, — каже “Абат”. — “Суперкам” тримається у небі 4 години та може долати відстань до 70 км. “Орлан” ще довше. Тобто звідси вони можуть долітати до Дніпропетровської області".

У одному з попередніх інтерв’ю проєкту сержант Сил оборони із позивним “Хокей” розповідав про майбутню битву за Покровськ. А також про те, навіщо росіянам це місто.

  • "Фурія" - український безпілотний авіаційний комплекс розвідки та корегування вогню артилерії. Розроблений у 2014 році київським підприємством "Атлон Авіа".
  • З 2014 року активно застосовувався на сході України для ведення повітряної розвідки і корегування вогню артилерії.
  • З 2015 року прийнятий на озброєння Національної гвардії. У 2019-2020 роках БпАК пройшов повний перелік Державних випробувань. Офіційно прийнятий на озброєння ЗСУ у 2020 році.
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