На Львівщині через падіння уламків "шахеда" горів ліс

У Львівській області через падіння уламків ворожого "шахеда" загорівся ліс. Площа займання охопила майже 1 гектар.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"За уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника на лісництві у Золочівському районі почалася пожежа", – написав він у фейсбуці.

Пожежу загасили. Жертв та постраждалих, за попередньою інформацією, нема.

Займання гасили вогнеборці та працівники лісництва. Всього задіяли 25 людей та три одиниці спецтехніки і цистерну.

"Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони, які не допустили, щоб «шахеди» атакували житлові будинки та обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області", – додав Козицький.

Раніше він повідомив, що під час нічних тривог на Львівщину залетіли три ворожі безпілотники. Їх знищили силами та засобами протиповітряної оборони. Обішлося без жертв, постраждалих і руйнувань.