На Львівщині через падіння уламків "шахеда" горів ліс

У Львівській області через падіння уламків ворожого "шахеда" загорівся ліс. Площа займання охопила майже 1 гектар.
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
"За уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника на лісництві у Золочівському районі почалася пожежа", – написав він у фейсбуці.
Пожежу загасили. Жертв та постраждалих, за попередньою інформацією, нема.
Займання гасили вогнеборці та працівники лісництва. Всього задіяли 25 людей та три одиниці спецтехніки і цистерну.
"Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони, які не допустили, щоб «шахеди» атакували житлові будинки та обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області", – додав Козицький.
Раніше він повідомив, що під час нічних тривог на Львівщину залетіли три ворожі безпілотники. Їх знищили силами та засобами протиповітряної оборони. Обішлося без жертв, постраждалих і руйнувань.
- Уночі 20 травня 2024 року окупанти застосували по Україні 29 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ, що в Росії. В результаті протиповітряного бою усі 29 "шахедів" збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.
- Основну кількість ворожих безпілотників, 16, збили на території Миколаївської області.