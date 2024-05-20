«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
В Україні далекобійники перекрили частину траси Київ-Одеса через новий закон про мобілізацію
В Україні далекобійники перекрили частину траси Київ-Одеса через новий закон про мобілізацію
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Красюк: «Рефері вкрав нокаут в Усика»
Красюк: «Рефері вкрав нокаут в Усика»
Усик переміг Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі
Усик переміг Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Вертоліт іранського президента здійснив жорстку посадку. Інформації про стан Райсі немає, ‒ ЗМІ (оновлено)
Вертоліт іранського президента здійснив жорстку посадку. Інформації про стан Райсі немає, ‒ ЗМІ (оновлено)
Президент Євроради прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану
Президент Євроради прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаСуспільствоВійна

Затримали зрадника, який готував "прорив" РФ на Покровському напрямку фронту

Зловмиснику загрожує 12 років за ґратами.

Затримали зрадника, який готував "прорив" РФ на Покровському напрямку фронту
Ворожий агент на Донеччині
Фото: СБУ

У Донецькій області затримали ворожого інформатора, який передавав окупантам геолокації вогневих позицій артилерії та укріпрайонів українських військ. Зрадник  намагався допомогти РФ із проривом оборони ЗСУ на Покровському напрямку.

Про це повідомили в СБУ. 

Щоб виявити місця базування підрозділів ЗСУ, фігурант автостопом об’їжджав прифронтові селища, де приховано фіксував розташування потенційних цілей.

Під час розвідувальних вилазок він «звітував» російській розвідці про виявлені пункти можливої дислокації українських захисників. Згодом за цими даними окупанти планували здійснити масовані удари із використанням фугасних авіабомб та реактивної артилерії.

Втім, Служба безпеки зірвала плани агресора. Співробітники СБУ провели заходи із убезпечення пунктів базування ЗСУ, а потім затримали фігуранта у його власному помешканні.

В інформатора вилучено мобільний телефон, з якого він передавав голосові повідомлення з розвідданими. 

Ворожим поплічником виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. Він дистанційно підтримував контакт з двома знайомими – бойовиками окупаційних угруповань РФ, які воюють на східному фронті. Через них інформація потрапляла до воєнної розвідки ворога.

"На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ)", – додали у Службі безпеки.

Наразі зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нещодавно СБУ затримала групу осіб за підозрою у коригуванні подвійного удару “Іскандерами” по багатоповерхівці у Покровську. Також їх підозрюють у тому, що вони готували координати для ракетних ударів по місцях базування Сил оборони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies