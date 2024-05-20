США “охололи” до жорсткої заборони G7 на російські діаманти після негативної реакції галузі, ‒ Reuters

Джерела видання повідомили, що американці не беруть участь у робочих групах "Групи семи" щодо суворого контролю.

Сполучені Штати переглядають найжорсткіші елементи заборони на російські діаманти з країн “Групи семи” ‒ після протидії з боку африканських країн, індійських виробників дорогоцінних каменів і нью-йоркських ювелірів. Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Пакет санкцій, узгоджений у грудні, який включає заборону діамантів в Європейському Союзі, є одним із найбільших перетворень у галузі за останні десятиліття.

Джерела повідомили, що американці не беруть участь у робочих групах G7 щодо суворого контролю. Є також версія, що США присутні на засіданнях, але участі у них не беруть.

Держдепартамент США відмовився від коментарів.

Високопосадовець адміністрації президента Джо Байдена заявив, що Вашингтон не змінив своєї позиції і що Сполучені Штати продовжать працювати з G7. “Ми хочемо переконатися, що ми знаходимо правильний баланс між заподіянням шкоди Росії та реалізацією обмежень”, ‒ сказав чиновник.

Санкції G7 мають на меті вдарити по ще одному потоку доходів для підтримки війни Кремля в Україні. Водночас за даними російської державної шахтарської компанії “Алроса”, алмази становлять невелику частку (приблизно 3,5 мільярда доларів) від прибутків, які Москва отримує від нафти та газу.

З березня імпортери до країн G7 повинні самостійно засвідчити, що алмази не походять з Росії. У січні були введені санкції проти прямого імпорту російських коштовних каменів.

З вересня заборона ЄС вимагатиме проходження діамантів вагою 0,5 карата і більше через Антверпен (алмазний центр у Бельгії) для сертифікації стеження з використанням блокчейну ‒ цифрового реєстру, який використовується у криптовалютах.

Джерела Reuters повідомили, що держави “Групи семи” погодилися, що Антверпен буде логічним першим центром, а інші додадуть пізніше. Інші ж кажуть, що Вашингтон “охолов” до впровадження можливості відстеження діамантів. Представник Білого дому заявив, що зобов'язання запровадити механізм відстеження до 1 вересня стосується Європейського Союзу, а не Сполучених Штатів.