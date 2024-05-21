Харків атакували "шахеди": є влучання та постраждалі

За словами мера, дрон вдарив по "улюбленому місцю відпочинку харків'ян".

У Харкові близько 2 години ночі пролунали вибухи. За інформацією мера Ігоря Терехова, яку він оприлюднив на своїй сторінці у Telegram, місто атакували ударні безпілотники.

Зафіксовано влучання ворожих "шахедів" у приватні будинки, спалахнула пожежа. Постраждали троє людей, їм надали медичну допомогу.

Пізніше міський голова також написав, що БПЛА поцілив в "одне з улюблених місць відпочинку харків'ян".

Про роботу протиповітряної оборони через атаку російських дронів також повідомляли в Одеській області.