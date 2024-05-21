​Ціни на АЗС зростуть: уряд пропонує підвищити акцизи
​Ціни на АЗС зростуть: уряд пропонує підвищити акцизи
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна з РФ закінчиться переговорами за формулою миру
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна з РФ закінчиться переговорами за формулою миру
​Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану, усі пасажири загинули (доповнено)– ЗМІ
​Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану, усі пасажири загинули (доповнено)– ЗМІ
«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
Президент Євроради прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану
Президент Євроради прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану
Петиція з проханням не забороняти Tabletki.ua набрала вже понад 25 000 підписів. Автор – співвласник бізнесу
Петиція з проханням не забороняти Tabletki.ua набрала вже понад 25 000 підписів. Автор – співвласник бізнесу
ГоловнаСуспільствоВійна

Харків атакували "шахеди": є влучання та постраждалі

За словами мера, дрон вдарив по "улюбленому місцю відпочинку харків'ян".

Харків атакували "шахеди": є влучання та постраждалі
ілюстративне фото
Фото: голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram

У Харкові близько 2 години ночі пролунали вибухи. За інформацією мера Ігоря Терехова, яку він оприлюднив на своїй сторінці у Telegram, місто атакували ударні безпілотники.

Зафіксовано влучання ворожих "шахедів" у приватні будинки, спалахнула пожежа. Постраждали троє людей, їм надали медичну допомогу.

Пізніше міський голова також написав, що БПЛА поцілив в "одне з улюблених місць відпочинку харків'ян".

Про роботу протиповітряної оборони через атаку російських дронів також повідомляли в Одеській області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies