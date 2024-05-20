Нідерланди передадуть Україні БМП

“Життєво важливо, щоб усі країни продовжували робити внесок в Україну”, - наголосила Оллонгрен.

Вона зазначила, що Нідерланди нададуть броньовані бойові машини піхоти YPR із бойовими станціями дистанційного керування.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

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