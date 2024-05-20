Нідерланди передадуть Україні БМП

Нідерланди нададуть Збройним силам Україну чергову партію допомоги.
Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
Вона зазначила, що Нідерланди нададуть броньовані бойові машини піхоти YPR із бойовими станціями дистанційного керування.
“Життєво важливо, щоб усі країни продовжували робити внесок в Україну”, - наголосила Оллонгрен.
The Netherlands will presently provide the 🇺🇦 armed forces with YPR armoured infantry fighting vehicles with remote control weapon stations, following @zelenskyyua's request. It is vital that all countries continue to contribute to Ukraine. #UDCG pic.twitter.com/vDfLyrx5Vy— Kajsa Ollongren (@DefensieMin) May 20, 2024
- Іспанія анонсувала новий пакет допомоги Україні, до якого увійдуть танки Leopard, боєприпаси, ракети Patriot, системи боротьби із дронами, оптико-електронні системи спостереження та ін.