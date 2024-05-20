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Нідерланди передадуть Україні БМП

Кількість техніки Оллонгрен не повідомила. 

Нідерланди передадуть Україні БМП
Нідерланди передадуть Україні БМП
Фото: Кайса Оллонгрен

Нідерланди нададуть Збройним силам Україну чергову партію допомоги.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Вона зазначила, що Нідерланди нададуть броньовані бойові машини піхоти YPR із бойовими станціями дистанційного керування.

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“Життєво важливо, щоб усі країни продовжували робити внесок в Україну”, - наголосила Оллонгрен.

  • Іспанія анонсувала новий пакет допомоги Україні, до якого увійдуть танки Leopard, боєприпаси, ракети Patriot, системи боротьби із дронами, оптико-електронні системи спостереження та ін.
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