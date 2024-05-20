На Київщині у вечірній та нічний час зменшать вуличне освітлення (ілюстративне фото)

Рада оборони Київської області ухвалила рішення зменшити вуличне освітлення у вечірній та нічний час.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Він зазначив, що це рішення довели до всіх громад області з проханням максимально контролювати його виконання.

Крім того, органи місцевого самоврядування мають активніше працювати з бізнесом щодо необхідності ощадливого використання зовнішнього освітлення.

До мінімуму слід звести освітлення рекламних вивісок, підсвітку фасадів біля кафе та магазинів, освітлення торгових залів.