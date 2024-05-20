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На Київщині у вечірній та нічний час зменшать вуличне освітлення

Також бізнес має ощадливо використовувати зовнішнє освітлення.

На Київщині у вечірній та нічний час зменшать вуличне освітлення
На Київщині у вечірній та нічний час зменшать вуличне освітлення (ілюстративне фото)
Фото: тг-канал Укренерго

Рада оборони Київської області ухвалила рішення зменшити вуличне освітлення у вечірній та нічний час.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Він зазначив, що це рішення довели до всіх громад області з проханням максимально контролювати його виконання.

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Крім того, органи місцевого самоврядування мають активніше працювати з бізнесом щодо необхідності ощадливого використання зовнішнього освітлення. 

До мінімуму слід звести освітлення рекламних вивісок, підсвітку фасадів біля кафе та магазинів, освітлення торгових залів.

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