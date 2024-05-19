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На Київщині запрацював мобільний аптечний пункт

Там можна буде придбати необхідні препарати ‒ як безрецептурні, так і за рецептом.

На Київщині запрацював мобільний аптечний пункт
Фото: надане автором

У Київській області запрацював мобільний аптечний пункт, повідомили у Мінреінтеграції.

Пункт курсуватиме до віддалених сіл Баришівської громади, де відсутні стаціонарні аптеки. 

У мобільному аптечному пункті можна буде придбати необхідні препарати ‒ як безрецептурні, так і за рецептом. Зокрема й за державною програмою "Доступні ліки".

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Маршрут мобільної аптеки на Київщині можна дізнатися у телеграм-каналі TUT_apteka. Також про її прибуття інформуватиме сімейний лікар або місцева влада.

Згодом такі аптеки запрацюють у Тетіївській громаді на Київщині та ще у 6 громадах Житомирської й Чернігівської областей.Наразі мобільні аптеки працюють вже у 5 регіонах країни: Харківській, Миколаївській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях.

  • У серпні 2023 року Уряд ухвалив постанову, якою дозволив ліцензіатам із роздрібної торгівлі лікарськими засобами утворювати мобільні аптечні пункти. Такі аптеки можуть функціонувати у сільській місцевості, де відсутні аптечні пункти. А на період воєнного стану – також на прифронтових територіях.
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