На Київщині запрацював мобільний аптечний пункт

Там можна буде придбати необхідні препарати ‒ як безрецептурні, так і за рецептом.

У Київській області запрацював мобільний аптечний пункт, повідомили у Мінреінтеграції.

Пункт курсуватиме до віддалених сіл Баришівської громади, де відсутні стаціонарні аптеки.

У мобільному аптечному пункті можна буде придбати необхідні препарати ‒ як безрецептурні, так і за рецептом. Зокрема й за державною програмою "Доступні ліки".

Маршрут мобільної аптеки на Київщині можна дізнатися у телеграм-каналі TUT_apteka. Також про її прибуття інформуватиме сімейний лікар або місцева влада.

Згодом такі аптеки запрацюють у Тетіївській громаді на Київщині та ще у 6 громадах Житомирської й Чернігівської областей.Наразі мобільні аптеки працюють вже у 5 регіонах країни: Харківській, Миколаївській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях.