Апеляційний суд переглянув рішення щодо чоловіка, затриманого у Броварах за погрози зброєю поліцейським

Затриманого за погрозу поліцейським у Броварах чоловіка відправили під варту

Київський апеляційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави для затриманого у Броварах чоловіка, який погрожував поліцейським зброєю.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“8 травня нетверезий 50-річний чоловік вчиняв правопорушення у закладі. Поліцейські прибули на виклик, однак правопорушник продовжив вчиняти хуліганські дії та став кидатись на правоохоронців та погрожував зброєю. Фігуранту оголошені підозри за хуліганство, погрози вбивством поліцейських та нанесення їм тілесних ушкоджень”, - нагадали в поліції.

Броварський міськрайонний суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави. Сума застави складала 242 тис. гривень.

Органи прокуратури та слідства подали заперечення до апеляційного суду.