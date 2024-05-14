Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
"Хлопці, я свій": мобілізований до армії Росії житель Луганщини здався в полон прикордонникам
"Хлопці, я свій": мобілізований до армії Росії житель Луганщини здався в полон прикордонникам
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Командувача ОТУВ "Харків" замінили на тлі наступу росіян
Командувача ОТУВ "Харків" замінили на тлі наступу росіян
«Дрон може зібрати будь-хто?» Репортаж з майстерні «сволотоутилізуючих» пристроїв
«Дрон може зібрати будь-хто?» Репортаж з майстерні «сволотоутилізуючих» пристроїв
ГоловнаСуспільствоВійна

ДСНС показала наслідки ударів росіян по житлових кварталах Харкова

Сьогодні вдень ворог завдав ракетних та авіабомбових ударів у різних районах міста.

ДСНС показала наслідки ударів росіян по житлових кварталах Харкова
Харків, наслідки обстрілів
Фото: ДСНС

Державна служба надзвичайних ситуацій показала наслідків російських ракетних та авіабомбових ударів по житлових кварталах у різних районах Харкова.

Фото опублікувала пресслужба ДСНС.

Сьогодні вдень ворог завдав ракетних та авіабомбових ударів по житловим кварталам у різних районах міста.

"Унаслідок влучання беспосередньо у житлову 20-поверхівку сталися руйнації її конструкцій. За іншими адресами виникли пожежі у гаражному кооперативі на площі 80 кв.м, а також загорання трави на відкритій території. Пошкоджено поруч розташовані багатоповерхівки. Є постраждалі", - йдеться в повідомленні.

Харків, росіяни влучили в 20-поверхівку
Фото: ДСНС
Харків, росіяни влучили в 20-поверхівку

Зазначається, що до ліквідації пожеж залучалио понад 80 рятувальників та 15 одиниць техніки.

Харків, наслідки обстрілів
Фото: ДСНС
Харків, наслідки обстрілів
Харків, наслідки обстрілів
Фото: ДСНС
Харків, наслідки обстрілів

Харків, наслідки обстрілів
Фото: ДСНС
Харків, наслідки обстрілів

Як повідомлялося, внаслідок сьогоднішніх ударів по Харкову постраждали щонайменше 16 людей, серед них троє - діти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies