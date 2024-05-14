Сьогодні вдень ворог завдав ракетних та авіабомбових ударів у різних районах міста.

Державна служба надзвичайних ситуацій показала наслідків російських ракетних та авіабомбових ударів по житлових кварталах у різних районах Харкова.

Фото опублікувала пресслужба ДСНС.

Сьогодні вдень ворог завдав ракетних та авіабомбових ударів по житловим кварталам у різних районах міста.

"Унаслідок влучання беспосередньо у житлову 20-поверхівку сталися руйнації її конструкцій. За іншими адресами виникли пожежі у гаражному кооперативі на площі 80 кв.м, а також загорання трави на відкритій території. Пошкоджено поруч розташовані багатоповерхівки. Є постраждалі", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС Харків, росіяни влучили в 20-поверхівку

Зазначається, що до ліквідації пожеж залучалио понад 80 рятувальників та 15 одиниць техніки.

Фото: ДСНС Харків, наслідки обстрілів

Фото: ДСНС Харків, наслідки обстрілів

Фото: ДСНС Харків, наслідки обстрілів

Як повідомлялося, внаслідок сьогоднішніх ударів по Харкову постраждали щонайменше 16 людей, серед них троє - діти.