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Британія не буде змушувати Україну погодитися на мир з РФ, – Шаппс

“Просто немає жодного сенсу у тому, щоб Британія намагалася б переконати Україну, силою чи іншим способом, відмовитися від частини своєї території".

Британія не буде змушувати Україну погодитися на мир з РФ, – Шаппс
Фото: EPA/UPG

Велика Британія не буде змушувати Україну погодитися на мирну угоду з Росією.

Про це міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс заявив у коментарі Times Radio, пише Politico.

Він підкреслив, що Лондон не відмовиться від підтримки України у війні проти Москви.

“Просто немає жодного сенсу у тому, щоб Британія намагалася б переконати Україну, силою чи іншим способом, відмовитися від частини своєї території. Це рішення повністю за Україною”, ‒ заявив він.

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  • Вихідними газета Sunday Times написала, що колега очільник британського МЗС Девід Кемерон говорив про угоду між Росією та Україною під час зустрічі з експрезидентом США Дональдом Трампом на початку цього року.
  • Нібито йшлося, що військова допомога має на меті утримання Україною лінії фронту для того, щоб у Трампа виникли "найкращі умови для договору", яку він ініціюватиме "як президент у січні 2025 року".
  • Речник британського прем'єр-міністра Ріші Сунака натомість заявив, що позиція уряду не змінилася: Путін повинен зазнати поразки, а Україна може розраховувати на підтримку Лондона "стільки, скільки буде потрібно".
  • У квітні видання The Guardian написало, що перемовини Кемерона з Трампом щодо підтримки Конгресом військової допомоги для України виявилися провальними.
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