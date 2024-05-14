Британія не буде змушувати Україну погодитися на мир з РФ, – Шаппс

Велика Британія не буде змушувати Україну погодитися на мирну угоду з Росією.
Про це міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс заявив у коментарі Times Radio, пише Politico.
Він підкреслив, що Лондон не відмовиться від підтримки України у війні проти Москви.
“Просто немає жодного сенсу у тому, щоб Британія намагалася б переконати Україну, силою чи іншим способом, відмовитися від частини своєї території. Це рішення повністю за Україною”, ‒ заявив він.
- Вихідними газета Sunday Times написала, що колега очільник британського МЗС Девід Кемерон говорив про угоду між Росією та Україною під час зустрічі з експрезидентом США Дональдом Трампом на початку цього року.
- Нібито йшлося, що військова допомога має на меті утримання Україною лінії фронту для того, щоб у Трампа виникли "найкращі умови для договору", яку він ініціюватиме "як президент у січні 2025 року".
- Речник британського прем'єр-міністра Ріші Сунака натомість заявив, що позиція уряду не змінилася: Путін повинен зазнати поразки, а Україна може розраховувати на підтримку Лондона "стільки, скільки буде потрібно".
- У квітні видання The Guardian написало, що перемовини Кемерона з Трампом щодо підтримки Конгресом військової допомоги для України виявилися провальними.