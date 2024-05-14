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Буданов: наступ на Суми Росія планувала від самого початку, поки що ситуація не дозволяє їм атакувати

На Харківському напрямку є ознаки деякої стабілізації, але ситуація напружена. 

Буданов: наступ на Суми Росія планувала від самого початку, поки що ситуація не дозволяє їм атакувати
Кирило Буданов
Фото: скріншот

Росіяни від самого початку планували операцію в Сумській області, як і в Харківській, сказав у телеефірі керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Станом на зараз невеликі угруповання росіян залишаються в прикордонні на напрямку від ворожого міста Суджа до нашого Сумського напрямку. Але ситуація поки що не дозволяє росіянам розпочати активні дії.

"Зараз триває активна фаза російської прикордонної операції в Харківській області, яку вже п'яту добу як спостерігають. Сказати, що вони мають значний успіх – це точно не правда. Разом з тим, треба пам'ятати, що ситуація доволі таки напружена, дуже швидко змінюється", – сказав Буданов. 

Керівник ГУР зазначив, що ситуація не є катастрофічною і не треба панікувати. Бої триватимуть і вони не будуть простими, але сам ворог нікуди не піде.

"Головна мета цієї операції – інформаційна. Для того, щоб створити хаос і паніку, підкріплюючи це діями на землі. Щоб змусити наші угруповання відходити на східних напрямках... Друге – щоб дестабілізувати ситуацію всередині країни", – пояснив керівник ГУР.

Станом на вечір понеділка, на погляд Буданова, в Харківській області намітилися ситуація для стабілізації: росіяни були заблоковані на рубежах, на які вони змогли зайти. Триває операція зі стабілізації та початку витіснення ворога за межі України. 

  • У коментарі New York Times Буданов сказав, що Росія планує наступ на Суми вже найближчими днями. 
  • На Харківському напрямку, за даними Генштабу, захисники відбивають атаку противника на напрямку Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, ситуація контрольована. Внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника для збереження життя українських військовослужбовців провели зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Тривають бойові дії. Продовжують заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. 
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