Кулеба назвав брехнею заяви Кремля, що Україна начебто відхилила мирну угоду з РФ навесні 2022

Глава МЗС зазначив, що ті проєкти документів, які злили у ЗМІ, лише відображають, що дискусія була, але не можуть вважатися справжнім текстом угоди.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав брехнею заявив Кремля, що Україна начебто відхилила мирну угоду з РФ навесні 2022.

“Україна та Росія були близькі до мирної угоди навесні 2022 року, але Україна її відхилила? Це одна з улюблених побрехеньок, яку просуває Росія та її симпатики, щоб змістити фокус… і звинуватити. Однак при більш пильному розгляді фактів виявляється, що вся ця історія не витримує критики”, – написав Кулеба у соцмережі Х.

У відеозверненні Кулеба зазначив метою розповсюдження цієї брехні є змістити фокус та перекласти провину за війну із себе на Україну.

Водночас міністр підтвердив, що зустрічі між сторонами проводилися з перших днів війни, однак позиції були занадто різними, а вимоги Росії абсурдними. Тож не було ніяких перспектив реального рішення.

"Ті проєкти документів, які злили у медіа, лише відображають, що дискусія була, але не можуть вважатися справжнім текстом угоди. Кожен дипломат знає принцип, що «домовленості немає, доки не погоджено усе». І абсолютно точно можна сказати, що у березні-квітні 2022 року ніяких домовленостей не було", – сказав глава МЗС України.

Також Кулеба повідомив, що обговорювалась ідея зустрічі президентів РФ та України, однак Росія відкинула цю можливість.

Крім того, міністр заперечив повідомлення, що Україна начебто відмовилась від мирної угоди через позицію на той час прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

"Це дуже кумедна історія. По-перше, будь-хто, хто колись зустрічався із Зеленським, знає, що це не та людина, на яку можна натиснути для якогось рішення. По-друге, тому що процес перемовин між делегаціями, власне, продовжувався і в квітні, і навіть травні – тобто, задовго після приїзду Джонсона", – зауважив Кулеба.

Глава МЗС заявив, що винним можна вважати лише Путіна. Кулеба зазначив, що очільник Кремля створював перешкоди і у "мінському", і у "нормандському" переговорних форматах, а потім розпочав повномасштабну війну.

Дмитро Кулеба закликав світ продовжувати підтримку України і не вестися на російську брехню.

Ukraine and Russia were close to a peace deal in spring 2022 but Ukraine rejected it?



This is one of the favorite lies promoted by Russia and its sympathisers to shift the focus… and blame.



However, a closer look at the facts reveals that the whole story does not hold water. pic.twitter.com/uaWh8pTdIS — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 14, 2024

Крім Кремля, резонансі заявив про перемовини між РФ та Україною навесні 2022 робили й українські посадовці. Так, у листопаді 2023 року лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який на початку військового вторгнення РФ очолював українську переговорну групу, в інтерв’ю Наталії Мосійчук розповів деталі тих перемовин. Він нагадав, що Росія хотіла припинити війну в обмін на нейтральний статус України, який зобов'язав би Київ ніколи не вступати в НАТО. Водночас "коли ми (переговорна група. – LB.ua) повернулися зі Стамбула, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі нічого не підписуватимемо з ними – і давайте будемо просто воювати". Зараз же Україна не повинна йти на перемовини з Росією, зазначив Арахамія, адже має вкрай погані позиції для них. Докладніше читайте в матеріалі “Казус Арахамії” на LB.ua.