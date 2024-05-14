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Шольц закликав не пов'язувати великих надій із самітом миру в Швейцарії

Канцлер очікує, що на конференції щодо України в Швейцарії в кращому разі буде покладено початок процесу, який призведе до прямих переговорів між Україною та РФ.

Шольц закликав не пов'язувати великих надій із самітом миру в Швейцарії
Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц не розраховує, що на саміті миру у Швейцарії буде досягнуто прориву у досягненні миру в Україні, пише російськомовне бюро Deutsche Welle. 

"Ні у кого не повинно бути надмірних очікувань. Ми не ведемо переговори про кінець війни", – заявив Шольц в інтерв'ю німецькому тижневику Stern. 

За його словами, на зустрічі в Бюргенштоку "у кращому разі буде покладено початок процесу, який може призвести до прямих переговорів між Україною та Росією". 

"У Швейцарії йтиметься про безпеку атомних електростанцій, про експорт зерна, про питання обміну полоненими і про необхідне табу щодо використання ядерної зброї", – зазначив німецький канцлер.

  • На початку травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що згідно з домовленостями із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.
  • Згодом глава держави повідомив, що Путін намагатиметься зірвати саміт миру в Швейцарії тиском на фронті і наступом. Також Кремль продовжить політичні маніпуляції.
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