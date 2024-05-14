Єрмак: безпекова угода із Штатами має враховувати їх реальні можливості

Керівник Офісу президента зустрівся із старшим директором з європейських справ у радбезі США Майклом Карпентером.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із старшим директором з європейських справ у Раді національної безпеки Сполучених Штатів Америки Майклом Карпентером. Політики обговорили безпекову угоду між країнами.

"Торкнулися також безпекової угоди між Україною та США. Вона має враховувати реальні можливості Сполучених Штатів та найкращі елементи вже підписаних із партнерами безпекових документів", – написав Єрмак у телеграмі.

Також керівник Офісу зазначив, що окремо обговорили підготовку до Глобального саміту миру, який відбудеться 15–16 червня у Швейцарії.

"Подякував Президентові США Джозефу Байдену та його адміністрації за всі зусилля, спрямовані на допомогу Україні, та ухвалення Конгресом оборонного пакета на 60 млрд дол", – розповів Єрмак і додав, що Україна розраховує отримати цю допомогу якомога швидше.

Також він поінформував американського політика про ситуацію на фронті, наступ російських окупантів на Харківському напрямку та про нагальні потреби України.