Порошенко закликав об’єднати зусилля держави і суспільства навколо будівництва фортифікацій

Ситуація на фронті, зокрема, у прикордонні Харківської області вимагає об’єднати зусилля влади, бізнесу, волонтерів і всього суспільства, вважає лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко. Під час брифінгу він закликав до концентрації всіх ресурсів для швидкого будівництва фортифікаційних споруд, а також негайно скликати засідання Верховної Ради з питання фортифікацій.

«Перш за все ми наголошуємо, що не завершена побудова фортифікаційних споруд трьох ліній оборони. Це повною мірою стосується Харківської області. Це безвідповідальність, коли затягували з початком будівництва. Ми в грудні запропонували всім фракціям Верховної Ради підписати відповідний проєкт постанови для створення ТСК парламенту із забезпеченням необхідних рівнів таємності для того, щоб проконтролювати будівництво фортифікаційних споруд. Два місяці нам не давали підписів – в першу чергу це була монобільшість і їх союзники ОПЗЖ. 5 лютого нами був зареєстрований проєкт постанови», – говорить Порошенко. Ця постанова блокується керівництвом парламенту, заявив він.

Відповідальність за те, що не було куди відступати нашим частинам військовим з Авдіївки, і те, що відбувається в Часовому Ярі, і те, що зараз відбувається у Вовчанську, несе Верховна Рада в частині монобільшості і спікер, бо вони блокують голосування цієї комісії, вважає Петро Порошенко.

«Наша фракція звертається до інших фракцій, вимагає негайного скликання засідання Верховної Ради для розгляду і заслуховування членів уряду, представників Збройних Сил – для того, щоб визначитися, чим ми можемо допомогти», – сказав Порошенко.

Він також пропонує заслухати прем’єр-міністра про стан будівництва фортифікаційних споруд, про стан загроз для держави і про заходи, які ми можемо негайно втілити в життя. при цьому він зазначив. що того року замість фортифікацій на Харківщині будували дороги, зокрема, й дорогу Харків – Вовчанськ.

«На дорогу Вовчанськ-Харків було витрачено 369 мільйонів 500 тисяч грн. Це – 2023 рік. Десятки мільярдів гривень виділяються на будівництво доріг. 44 млрд – у 2023 році, і 17 млрд в 2024 році. Уявіть собі – це 60 млрд грн. Можна було два рази огорнути фортифікаційними спорудами всю лінію зіткнення і лінію загрози з рф. Замість того, аби купити техніку, або позичити її з відповідною компенсацією в дорожньо-будівних монстрів, щоб ця техніка працювала або в складі Служби транспорту, або в наших інженерних підрозділах, полках і бригадах, включаючи командування Сил підтримки. Для того, щоб зараз цією технікою, цим бетоном, цими габіонами терміново забудувати позиції, які будуть захищати скрізь, щільно. Скрізь мають стояти «зуби дракона», скрізь мають стояти бетонні споруди», – говорить Порошенко.

При цьому він констатував брак будівельної техніки і зназначив, що окреслив цю проблему у зверненні до послів країн Великої Сімки.

«Ми зараз шукаємо екскаватори. Шукаємо їх по всій Європі. Але там вони дорожчі. Ми закупили в національного виробника весь обсяг виробництва на травень, червень, липень, серпень, вересень і далі просто плануємо, що буде в зв’язку з постачанням комплектуючих. Ми забираємо все», – говорить Порошенко.

Він також звернувся до волонтерів із пропозицією спільно знайти і купити для військових на передовій необхідну будівельну техніку: «Дорогі побратими–волонтери. Якщо ви маєте можливість знайти недорогий, але надійний, якісний екскаватор – і спільно з нами 50 на 50 або як ви скажете – купити для вашої військової частини, яка знаходиться на передку – перші 10 заявок ми точно задовільнимо. Звертайтеся до нас, давайте спільно допомагати армії».

«Нам треба всім об’єднатися і виконувати заходи, які зміцнюють нашу оборону. І я сподіваюся, що наш сьогоднішній заклик – все це буде почуто», – резюмував Петро Порошенко.